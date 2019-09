Cloppenburg „Schön, dass du hier bist“, wurden die Besucher beim „Generationen-Erzähl-Erlebnis-Nachmittag“ unter dem Motto „… wenn alte Hasen und Grünschnäbel...“ im Pfarrheim Augustinus empfangen. Diese hatten die Gelegenheit, an mehreren Stationen über Gott, Glauben und das Leben nachzudenken und darüber ins Gespräch zu kommen. Marén Feldhaus, Sabine Orth (Offizialat), Irene Oehl und Kaplan Michael Bohne waren seit Februar mit den Vorbereitungen beschäftigt und hatten einen kreativen Themenparcours entwickelt, der zum Diskutieren und Nachdenken anregte. Dabei blieb es nicht nur beim theoretischen Diskutieren, sondern man konnte auch handwerklich „ins Geschäft kommen“ und dabei manche Standpunkte austauschen. Kein Stuhlkreis, sondern viele kreative Methoden standen im Mittelpunkt, damit Kinder, Jugendliche, Erwachsene einfach mal ausprobieren und voneinander hören konnten. Ein Raum der Stille lud zum Verweilen und zum „Runterkommen“ ein.

Kaffee und Plätzchen versüßten so manches intensives Gespräch. Am Abend schloss sich dann in der St.-Augustinus-Kirche die nächste Enkel-Großeltern-Messe an, die gleichzeitig das kleine Patronatsfest eröffnete.