Stadtradeln in Cloppenburg: Bisher 17 512 Kilometer geradelt

Cloppenburg Seit dem ersten Mai sind die Cloppenburger Bürger vermehrt auf dem Fahrrad anzutreffen. Die Stadtverwaltung freut sich über das Resümee der ersten Woche des „Stadtradelns“.

Bisher sind es 372 aktive Fahrradfahrende, die bereits Kilometer in ihr Online-Konto eingetragen haben. Unter den Teilnehmenden finden sich auch neun Ratsmitglieder der Stadt Cloppenburg. Schon jetzt sind es mit 75 Teams mehr Gruppen als in den Jahren zuvor. Insgesamt wurden bereits 17 512 Kilometer geradelt und somit drei Tonnen CO2 eingespart. „Wir sind begeistert, dass trotz des schlechten Wetters und der ausgefallenen Gemeinschafts-Radtouren die Beteiligung so groß ist“, zieht Klimaschutzmanagerin Wiebke Böckmann als Fazit der ersten Woche.

Geradelt wird noch bis zum 21. Mai, auch jetzt können sich noch Bürger für das „Stadtradeln“ anmelden. Teilnehmen können alle Bürger der Stadt Cloppenburg sowie alle Fahrradbegeisterten, die in Cloppenburg arbeiten, einem Verein angehören oder in Cloppenburg zur Schule gehen. Bis zu einer Woche nach Aktionsende können die Kilometer noch nachgetragen werden. Anmeldungen sind über die Website www.stadtradeln.de möglich. Fragen beantworten Wiebke Böckmann (Tel. 04471/ 185328) und Sandra von Garrel (Tel. 04471/185131).

Mehr Infos unter www.stadtradeln.de/cloppenburg