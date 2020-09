Stadtradeln: Ergebnisse nachmelden

Delmenhorst

Feuer Hat Massive Folgen Nach Großbrand in Delmenhorst Fischsterben in der Welse

Nach einem Großfeuer an der Oldenburger Landstraße in der Nacht zu Freitag schwimmen tote Fische in der Welse. Der Fischereiverein Delmenhorst bezeichnet die Lage als katastrophal.