Cloppenburg Zuwachs im Museumsdorf Cloppenburg: Der Freundeskreis des Museumsdorfs schenkte dem niedersächsischen Freilichtmuseum am Freitagnachmittag einen Trecker. „Für uns wäre die Anschaffung nicht möglich gewesen“, sagte Museumsleiterin Dr. Julia Schulte to Bühne. Der 100 PS starke, fünf Jahre alte Trecker stammt von einem landwirtschaftlichen Kuhmilchbetrieb aus Aurich. 1900 Betriebsstunden ist er bereits gelaufen.

„Da die Wege nicht allzu breit im Museumsdorf sind, wäre ein viel größerer Trecker nicht drin gewesen“, sagte Robert Rausch, 1. Vorsitzende des Freundeskreises.

Die Arbeitsaufwand werde durch den neuen Trecker erheblich reduziert. „Wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir können die Raupenbahn, wenn sie bei der Dorfkirmes aufgebaut werden muss, oder auch größere Steine nun viel einfacher transportieren“, sagte Schulte to Bühne. Dafür war der Vorgänger nur bedingt geeignet. Da der neue Trecker eine Straßenzulassung hat, sind Transporte von und zu den Magazinen außerhalb des Museumsdorfs von nun an auch möglich. „Es ist eine große Erleichterung für unsere Arbeit“, sagte Günter Lübke, langjähriger Mitarbeiter in der Werkstatt des Museumsdorfs.

Des Weiteren seien die Veranstaltungen und Ausstellungen künftig einfacher zu gestalten, so Lübke. Das landwirtschaftliche Gerät ersetzt einen 21 Jahre alten Trecker, der bereits 6000 Arbeitsstunden auf dem Buckel hat. „Es standen einige Reparaturen bei dem alten Trecker an“, sagte die Museumsleiterin. Für den Freundeskreis ist es nicht die erste Sachspende. Vor einiger Zeit spendierte der Verein unter anderem ein Klettergerüst.