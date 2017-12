Cloppenburg Als Anna Lidz­bach und Bianca Mehlfeld, Mitarbeiterinnen bei der Zoohandlung Mühle Wessling in Cloppenburg, am Freitagmorgen das Zoogeschäft öffnen wollten, entdecken sie einen großen Karton vor der Eingangstür. Solche Funde gelten heutzutage zumindest als kritisch, aber als sich die jungen Frauen den Karton näher anschauten, entdeckten sie sieben niedliche Meerschweinchen.

Es befand sich kein Anschreiben oder ein sonstiger Hinweis auf die Herkunft der Meerschweinchen auf dem Karton. Es waren alles männliche Meerschweinchen, und sie waren gut gepflegt.

Aber die Frage war, was mit den Tieren geschehen sollte. Es gab keine Möglichkeit, sie in der Tierhandlung unterzubringen. Auch die benachrichtige Polizei wusste keinen Rat, außer das Tierheim in Sedelsberg zu informieren.

Gesagt getan. Für Samstagmittag wurde ein Termin mit den Tierheim-Mitarbeitern ausgemacht, die die Tiere abholen wollten.

Meerschweinchen werden oft von Kindern als Haustiere gehalten. Da diese Tiere, deren Ursprung in Südamerika liegt, sehr viele Nachkommen zeugen, kann es schnell zu Problemen kommen. Die Mitarbeiter der Zoohandlung vermuten hier auch den Grund für die „Übergabe“ der sieben Meerschweinchen an die Tierhandlung. Dies bestätigte auch eine Mitarbeiterin des Tierheims.

Verstaut in zwei fachgerechten Behältern wurden die Tiere in einen Pkw geladen. Beim Tierheim in Sedelsberg werden neben Hunden und Katzen auch gelegentlich Meerschweinchen abgegeben Zurzeit sind dort sechs weibliche Meerschweinchen in der Aufbewahrung. Vielleicht kommen da die sieben „Herren“ gerade recht.