Tournee: Privatkonzerte für Altenheime

Cloppenburg Eine kleine Konzerttournee unternahm die Kreismusikschule durch drei Städte des Landkreises Cloppenburg und erfreute dabei zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner in den Altenheimen St.-Pius in Cloppenburg, St.-Franziskus in Löningen und St.-Elisabeth in Friesoythe. Zu Gehör kamen Klassik, Volksmusik und Popsongs, die die 16 Schüler im Alter von neun bis 16 Jahren präsentierten. Bläser, Streicher und E-Pianospieler spielten in Duos, Terzetts oder Quartetts auf. „Endlich“, begrüßte Schulleiter Ulrich Schmidt die Gäste, „wir dürfen wieder spielen und Konzerte geben“. „Endlich“, sagte auch Bewohnerin Antonia Fischer, „dass die Zeit der strengen Kontaktsperre vorbei ist“. Sie genoss das Konzert freudig sitzend auf ihrem Rollator, während andere Gäste an den geöffneten Fenstern, der „Galerie“, wie die Organisatorinnen Ute Reckemeyer (Pius-Stift) und Petra Hoyer (Querflötenlehrerin an der Kreismusikschule) sie nannte, dem Konzert lauschten.