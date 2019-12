Cloppenburg Noch bis zum Ende dieser Woche ist im Foyer des Cloppenburger Rathauses ein Kondolenzbuch für Joseph Voet ausgelegt. Wie berichtet, war der Ehrenbürger und Altbürgermeister am 1. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorben und am Freitag auf dem St.-Josef-Friedhof beerdigt worden.

Umrahmt wird das Kondolenzbuch von einigen Bildern aus dem politischen und ehrenamtlichen Leben Voets. Zusammengestellt wurden die Fotos von der Cloppenburger Stadtverwaltung und dem Männergesangverein Cloppenburger Liederkranz.

Singen war die große Leidenschaft Voets. Er war seit 1950 Mitglied im Deutschen Sängerbund, 25 Jahre lang Vorsitzender des Sängerbundes Heimattreu und seit 1967 Mitglied im Liederkranz. Seine Treue zum Gesang wurde verdientermaßen mit Auszeichnungen aus dem Bereich des Chorgesanges gewürdigt. So verlieh ihm der Oldenburgische Sängerbund die silberne und goldene Ehrennadel. 1998 wurde Voet Ehrenmitglied des Liederkranzes. Der Sängerbund „Heimattreu“ regte die Ehrung Voets mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an. Dieser wurde Joseph Voet am 16. Dezember 1999 verliehen.