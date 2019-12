Cloppenburg Soll die Stadt Cloppenburg auf die Verwendung von Tropenholz verzichten? Oder verschlechtert sie damit die Lebensgrundlage der Menschen in Südamerika und Afrika, die das Holz exportieren? Diese im Stadtrat diskutierte Frage haben wir an unsere Leser weitergegeben: „Weltweit agierende Holzkonzerne verdienen sich z.B. in Brasilien am Amazonas eine goldene Nase, während der indigenen Bevölkerung die Lebensgrundlage genommen wird. Die grüne Lunge unseres Planeten schrumpft in rasantem Tempo. Ein gigantischer CO2-Speicher, der wichtiger denn je ist, wird nach und nach vernichtet. So kann und darf es nicht weitergehen. Keine Tropenholzimporte“, schreibt Fritz Thole.

„Ich meine, wir sollten auf Tropenholz verzichten und endlich anfangen etwas zum Schutz unserer Erde zu tun“, meint Elisabeth Haugwitz.

74 Personen beteiligten sich an der Online-Umfrage, ob die Stadt auf Tropenholz verzichten sollte. 65 % sagen „Ja, sonst schädigen wir die Umwelt“. „Nein, damit entziehen wir den Menschen die Lebensgrundlage“ finden hingegen 30 % der Teilnehmer.