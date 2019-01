Cloppenburg Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 5.15 Uhr, die Radmuttern an beiden Reifen der Beifahrerseite eines Mercedes CLK gelöst, der am Garreler Weg in Cloppenburg stand. Als der 18-jährige Fahrer aus Cloppenburg mit dem Pkw in die Straße „Bült“ abbiegen wollte, löste sich das rechte Vorderrad. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Es entstand 2000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.