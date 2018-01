Unbekannter stößt Frau vom Fahrrad

Cloppenburg Leicht verletzt hat sich eine 54-jährige Cloppenburgerin, als sie am Samstag gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Warthestraße in Cloppenburg unerwartet von einem unbekannten Mann von ihrem Fahrrad gestoßen wurde. Nach Polizeiangaben vom Dienstag sprach die Frau den Unbekannten daraufhin an, worauf dieser zu tanzen anfing und herumschrie. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.