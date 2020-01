Cloppenburg „Die Nachfrage nach einem regelmäßigen Austausch für Schlaganfall- Betroffene ist in den vergangenen Wochen gestiegen“, stellte die Kontaktstellenleiterin für Selbsthilfe, Rita Otten, nun fest. Deshalb wird die bis vor einem halben Jahr aktive Selbsthilfegruppe reaktiviert.

Das erste Treffen ist am Dienstag, 21. Januar, um 16 Uhr in der Volkshochschule, Altes Stadttor 16. „Schlaganfall-Betroffene und deren Angehörigen befinden sich in einer außergewöhnlichen Situation“, weiß Otten. „Deshalb wird mit professioneller Unterstützung der Gruppenaufbau unterstützt, bevor sie in die Selbstorganisation übergeben wird.“

In einer ersten Phase stehen unter anderem das Wissen rund um den Schlaganfall, Medikation und Versorgungsmöglichkeiten im Mittelpunkt der Treffen. In einer zweiten Phase geht es um psychologische Unterstützung in dieser besonderen Situation, denn viele Betroffenen könnten in eine Lebenskrise geraten und hätten den Lebensmut verloren, meint die Kontaktstellenleiterin.

Auch die Isolation ist ein großes Thema. Hier setzt die Selbsthilfegruppe an. Gemeinsame Unternehmungen wie Theater- oder Kinobesuche, kreative Aktivitäten und Feste ermöglichen den Betroffenen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Selbstbetroffenheit, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Schweigepflicht sind die Grundpfeiler einer Selbsthilfegruppe. Nähere Infos erteilt Rita Otten unter Telefon 0 44 71/18 58 72 oder Telefon 0162/1 00 46 76.