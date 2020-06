Unverändert zehn akute Corona-Fälle

Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 13.30 Uhr, konstant bei 120 geblieben. Es liege kein neues positives Testergebnis vor, teilte die Kreisverwaltung mit. Da drei Personen genesen sind, sinkt die Zahl der nachweislich akut Erkrankten auf zehn, 110 sind demnach genesen. Aktuell befinden sich 33 Menschen in Quarantäne, 635 waren und sind es insgesamt. Drei Abstriche wurden am Donnerstagmorgen im Corona-Testcenter genommen, acht waren es noch im Laufe des Mittwochnachmittag. Drei Personen befinden sich zurzeit in stationärer Behandlung.

