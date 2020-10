Glaube: Rosenkranzmonat in Bethen gestartet

Cloppenburg /Varrelbusch Ein überdimensionaler Rosenkranz schmückt zurzeit die St.-Marien-Basilika in Bethen. Monsignore Dr. Dirk Költgen erleuchtete ihn nun, begleitete wurde er dabei nach der Abendmesse von zahlreichen Gläubigen in einer Lichterprozession.

In den Perlen befinden sich Gebetsanliegen und Wünsche. „Teilweise sind es ganz persönliche Anliegen, aber es geht auch um das friedliche Zusammenleben der Menschen und um die Gesundheit während der Pandemie“, fasst der Geistliche die Anliegen zusammen.

Der Rosenkranz, wenn man sich Zeit für ihn nähme, sei Begegnung mit Gott und auch mit einem selbst, sagte Költgen in seiner Ansprache. Immer wieder hätte das gemeinsame Rosenkranzgebet bei Gott Erhörung gefunden, fuhr er fort. „So möchte ich alle gerne einladen, dass wir in diesem Oktober im Vertrauen auf die Kraft des gemeinsamen Gebetes täglich im Anliegen der Überwindung der Corona-Pandemie den Rosenkranz beten“, rief er auf.

Im Marien-Wallfahrtsort Bethen sind die Gläubigen jeden Tag dazu eingeladen, in Kellerhöhe jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Samstag, in Varrelbusch am Dienstag und Freitag, jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Heiligen Messe, außerdem in Varrelbusch sonntags um 14.30 Uhr.