Dankbar für ein Zuhause

Cloppenburg /Vechta Corona macht nicht Halt vor bestimmten Personen. Wirklich jeder kann davon betroffen sein. Es unterscheidet nicht nach Wohlstand oder Positionen, denn auch Staatschefs werden krank. Vor allem macht es auch an Ländergrenzen nicht Halt. In gewisser Weise führt uns Corona vor Augen, wie gleich wir alle sind – und gleichzeitig, welche großen Unterschiede es zwischen uns gibt. Ich glaube ich war noch nie dankbarer für ein sicheres Zuhause und eine Familie, die mir in der Zeit des Kontaktverbots Gesellschaft leisten kann. Das gibt mir in dieser Zeit Halt. Aber das hat nicht jeder. Und obwohl ich mein Zuhause immer als etwas Selbstverständliches empfunden habe, wird mir doch gerade jetzt klar, was für ein Glück ich habe.• Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise. Die Autorin ist heute Rebecca Gerdes, Referentin für politische Bildung im Bischöflich Münsterschen Offizialat.