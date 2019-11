Cloppenburg /Vechta Nur eben schnell einen Gang weiter – denkt sich der Einkäufer und lässt den Einkaufswagen samt Tasche stehen. Kurz darauf ist das Portemonnaie weg. Ein fiktiver Fall, der jedoch nicht weit hergeholt ist, sagt die Polizei. In letzter Zeit haben im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vereinzelt Taschendiebe während des Einkaufs zugeschlagen.

So am 5. November um 13.05 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Emsteker Straße in Cloppenburg, als Diebe die Geldbörse einer Cloppenburgerin leerten, die ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt hatte. Oder am 7. November in einem Einkaufsladen an der Hauptstraße in Goldenstedt, als einer Goldenstedterin das Portemonnaie gestohlen wurde. Die Polizei mahnt zur Achtsamkeit, nicht nur beim Einkaufen, auch beim Weihnachtsmarktbesuch oder beim Spaziergang. Geld sollte in Innentaschen der Kleidung getragen werden, Taschen immer verschlossen sein und Handtaschen nicht unbeaufsichtigt liegen gelassen werden.