Veranstaltung: Auch Mariä-Geburtsmarkt ereilt das Corona-Aus

Cloppenburg Der Mariä-Geburtsmarkt wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Darüber hat der Ausschuss für Kultur, Sport und Markt am Montagabend in seiner Sitzung gesprochen. Gleichzeitig machte die Verwaltung deutlich, dass ohnehin alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern bis Ende Oktober verboten sind. Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden sind bis dahin ebenfalls unter anderem alle Volksfeste oder Kirmesveranstaltungen verboten.

Der Mariä-Geburtsmarkt hätte in diesem Jahr vom 11. bis 14. September über die Bühne gehen sollen. Auch das Rahmenprogramm wird nicht stattfinden, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. So kann ein Empfang mit circa 350 Teilnehmern (bei 600 Einladungen) ebenso wenig abgehalten werden wie ein Seniorenkaffee (etwa 200 Teilnehmer), bei dem viele Teilnehmer zur Risikogruppe zählen.

