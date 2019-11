Cloppenburg Ihre Sportler des Jahres haben der TuS und der Tennisverein Emstekerfeld ausgezeichnet. Vor über 200 Gästen ehrte der TuS in der Stadthalle Marcel Niemann. Die Tennisspieler prämierten außerdem Christoph Strehle. Zur Mannschaft des Jahres gewählt wurde die A-Jugend der JSG Cloppenburg Süd. Das Team hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Marcel Niemann hat nahezu alle Jugendteams des TuS durchlaufen. Zurzeit ist er bei den Altherren aktiv. Besonderes Engagement zeigt er im Bambini-Bereich, den er vor zwei Jahren wieder angekurbelt hat. Zudem ist er F-Jugendtrainer. Die stehenden Ovationen und eine lange Schlange an Gratulanten zeigten, dass sich der Vorstand richtig entschieden hatte.

Ein echtes Urgestein im Tennisverein ist Christoph Strehle. Unter anderem als aktiver Spieler, ehrenamtlicher Helfer und Mitglied der Boule-Gruppe ist er nicht aus dem Verein wegzudenken.

Abgerundet wurde das Programm von einer Tombola. Ein E-Bike gewann Theo Bahlmann. Für Musik sorgte das Team von „mm-sound“.