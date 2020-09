Vereinsleben: Verdiente Ehrung für langjährige Schützen

Wildeshausen/Munderloh

14 Corona-Fälle In Munderloher Fleischzerlegebetrieb Brachten Reiserückkehrer das Virus nach Munderloh?

Nach einem erneuten Ausbruch des Coronavirus in einem Fleischzerlegebetrieb im Landkreis Oldenburg gibt es erste Hinweise auf die Ursachen: Reiserückkehrer geraten in den Fokus. Die gesamte Belegschaft muss in Quarantäne.