Cloppenburg Schon seit inzwischen dreieinhalb Jahren ringt das Cloppenburger St.-Josefs-Hospital um die Schaffung einer neurologische Station. Das Sozialministerium hat zwar bereits zweimal die Notwendigkeit einer eigenen Neurologie im unterversorgten Kreis bestätigt. Doch die aus Krankenversicherungen, Ärztekammern und Politikern bestehende Gesundheitskommission blockte das Projekt bislang ab. „Wir sind ein weißer Fleck auf der Landkarte“, bemängelte Hospital-Geschäftsführer Lutz Birkemeyer am Mittwoch bei einem Pressegespräch.

Mitten in der Diskussion veranstalten die Gesundheitsregion des Landkreises Cloppenburg und das St.-Josefs-Hospital ein Bürgerforum zur neurologischen Versorgung. Die Vortragsreihe findet an diesem Samstag, 21. September, 10 bis 14 Uhr, im Mariensaal des Hospitals an der Krankenhausstraße 13 statt.

„Wir wollen den Besuchern die Angst vor neurologischen Behandlungen nehmen und sie gleichzeitig in dem Punkt fit machen“, erklärte Birkemeyer. Dr. Andreas Pfeiffer, Leiter der neurologischen Funktionsabteilung in Cloppenburg, wird die wichtigsten Themenbereiche innerhalb der neurologischen Versorgung vorstellen.

Viele Menschen wissen jedoch nicht sofort bei Anzeichen wie Schielen oder Kribbeln in der Hand Bescheid, dass sie es mit Schlaganfallpatienten zu tun haben. Selbst ein Rettungsmediziner ist nicht immer direkt im Bilde. Doch bei einem Schlaganfall sterben Gehirnzellen. Deswegen muss dann alles ganz schnell gehen. Umso wichtiger scheint eine neurologische Station in Cloppenburg zu sein. „Solange das noch nicht gegeben ist, wollen wir so etwas wie Erste Hilfe liefern“, kündigte Pfeiffer an.