Cloppenburg Ein 64-Jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg hat sich am Dienstag gegen 9.49 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Cappelner Straße vor einer Gruppe Jugendlicher entblößt. Dies teilte die Polizei Cloppenburg am frühen Nachmittag mit.

Als der Ladendetektiv zu dem Vorfall hinzugerufen wurde, alarmierte dieser die Polizei. Nachdem die Beamten die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt hatten, wurde der 64-jährige Exhibitionist vor Ort entlassen. Die betroffene Gruppe Jugendlicher wird nun gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Telefon 04471-18600) in Verbindung zu setzen.