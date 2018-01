Cloppenburg Bei einem Unfall am Samstag gegen 20.55 Uhr auf der Osterstraße in Cloppenburg sind vier Personen leicht verletzt worden. Eine 27-jährige Frau aus Löningen wollte mit ihrem Pkw von der Osterstraße nach links in die Hagenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen Cloppenburgers.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir