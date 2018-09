Cloppenburg Groß war der Andrang zum 20-jährigen Bestehen des Cloppenburger Waldkindergartens am Samstagnachmittag in den Bührener Tannen. Darüber freute sich auch Förster Hermann Josef Boyer. Zur Gründung war er Mitglied im Cloppenburger Stadtrat und hatte sich für den Bau des Waldkindergarten eingesetzt. „Es gab reichlich Bedenken, doch wir wollten neue Wege gehen“, erinnerte er sich.

Und so wurde der dritte Kindergarten dieser Art in Niedersachsen gegründet. Heute besuchen 15 Kinder ab drei Jahren den Waldkindergarten unter der Leitung von Monika Schlichting. Unterstützt wird sie von Sarah Unland. „Und die Eltern sind immer intensiv in die Arbeit einbezogen. Sie stehen zum Konzept“, betonte Schlichting.

Das zeigte sich auch am Samstag. Es wurden Kuchen und Kaffee verkauft, es gab eine Tombola und eine Kräuterwanderung. Die Kinder, die alle mit einem grünen T-Shirt bekleidet waren, machten begeistert mit, was auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese erfahren musste. Er wurde kurzerhand von den Kindern an einen Baum gefesselt.

Unter den Besuchern waren auch viele Ehemalige. Damals wie heute spielt das Wetter beim Kindergartenbesuch keine Rolle: Ob Regen oder Sonnenschein – mit der passenden Bekleidung ging es in den Wald. „Die Kinder mögen Natur gerne“ sagte Monika Schlichting, die ganz nebenbei darauf hinwies, dass man schnell einen neuen großen Bauwagen brauche, der auch schon im Anrollen ist.

Neben dem Konzept „Natur pur“ ist der Waldkindergarten offen für ergänzende Aktionen. Besuche im Schwimmbad (falls geöffnet) oder der Stadtverwaltung gehören dazu.