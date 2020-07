Wandel In Der City: „Anna’s Eck“ ergänzt die Kneipenszene

Cloppenburg Willkommen in „Anna’s Eck“ heißt es seit Freitag in der Eckkneipe am Anfang der Cloppenburger Innenstadt. Ende Mai hatte der Betreiber des Vorgängers „Alt Kloppenburg“ sein Aus verkündet, nun kehrt frischer Wind ein. Anastasia Fritz, die langjährige Gastro-Erfahrung hat und auch im „Alt Kloppenburg“ den Zapfhahn bediente, will der Gaststätte neues Leben einhauchen.

Über einen privaten Kontakt zu Rolf Frilling, Geschäftsführer des Getränkefachgroßhandels F+F (Hoheging), der die Kneipe seit 2015 gepachtet hat, wurden Anastasia Fritz und deren Lebensgefährte Laurenz Rake auf die Suche nach einem neuen Chef aufmerksam. Man setzte sich zusammen und wurde sich schnell einig, dass die 39-Jährige, die in Rostock aufgewachsen ist, die Kneipe gut übernehmen könne. „Sie ist Gastro pur“, beschreibt der Cloppenburger Rake. Er unterstützt seine Partnerin vor allem im Hintergrund.

Das Duo hat im Innenraum einiges verändert, neues Mobiliar angeschafft und beispielsweise die Rückwand der Theke modernisiert. Eine „Marktlücke“ will „Anna’s Eck“ mit frisch gezapftem Gaffel Kölsch und Obstbränden von Scheibel füllen. Ansonsten gebe es das gängige Kneipen-Sortiment, informiert Rake.

Im Sommer soll es Cocktails geben, für die neue Fußball-Saison ist auch eine Sky-Übertragung geplant. An den Spieltagen soll es kleine Specials geben. Kleine Überraschungen oder Sparangebote sollen immer wieder eingestreut werden, verspricht Rake. Sonntags gibt es Kuchen. Geöffnet ist „Anna’s Eck“ dienstags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags und samstags ab 12 Uhr und an Sonntagen von 13 bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag.