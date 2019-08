Cloppenburg /Wangerooge Auch in diesem Sommer verbringen die Mädchen und Jungen des Cloppenburger Kinderchors eine Woche auf der Nordseeinsel Wangerooge. Zurück nach Hause geht es an diesem Samstag.

Das Organisationsteam hat unter dem Motto „Insel- und Dünenschutz geht jeden an“ ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So gibt es eine Infoveranstaltung zum Thema „Müll im Meer“ im Nationalpark-Haus Wangerooge.

Der Insulaner Manfred Zientarski berichtet bei seinem Filmabend „Der Strand ist weg“ nicht nur über Strandkörbe im Winter, sondern auch über Sturmfluten und wetterbedingte Dünenabrisse. Passend dazu wurde ein Wangerooge-T-Shirt entworfen, bei dessen Finanzierung einige Sponsoren und die Eltern mitgeholfen haben.

Traditionelle Programmpunkte wie zum Beispiel der Burgenwettbewerb, Inselrallye, Spieleabende, aber auch Bastelstunden und tägliches Schwimmen in der Nordsee dürfen natürlich nicht fehlen.

Zudem bittet Stephan Christ täglich zur Chorprobe, denn am morgigen Freitag um 11 Uhr ist das Mitmachkonzert im kleinen Kursaal. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr ein abendliches Singen in den Dünen geben.

Zum zweiten Mal ist auch die Groovy-Foovy-Band der Kreismusikschule mit dabei. Leiter Jan-Eric Bredehorst ist jedoch ein wenig enttäuscht, dass so wenige seiner Bandmitglieder die Chance genutzt haben, eine tolle Woche mitzuerleben.

Ebenfalls zum zweiten Mal ist eine kleine Gruppe der D-Junioren-Fußballer von Blau-weiß Galgenmoor mit an Bord, die neben Fußball am Strand auch zeigen müssen, dass sie gesangstechnisch voll auf der Höhe sind. Betreut werden die insgesamt 40 Kinder und Jugendlichen von Anne und Timo Linschmann, Laurenz Kötter, Doro Nyga, Jonas Alpmann, Stephan Christ, Marina Engelhardt und Olga Jungmann.