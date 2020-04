Zahlen Vom Landkreis Cloppenburg: Ein weiterer Corona-Fall in Bösel

Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 30. April, 13.30 Uhr, auf 102 gestiegen. Es ist ein weiteres positives Testergebnis einer Person aus Bösel gemeldet worden. Aktuell sind demnach 18 Personen im Landkreis Cloppenburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Quarantäne ist bisher in 567 Fällen angeordnet worden. 81 Personen befinden sich noch in Quarantäne. In stationärer Behandlung sind gleichbleibend zu dem gestrigen Tag fünf Personen. Es wurde am Donnerstag ein neuer Abstrich durch das Corona-Testcenter vorgenommen. Am Vortag gab es vier neue Abstriche. So kommt das Testcenter auf insgesamt 382 Abstriche. Verstorben mit Corona ist im Landkreis Cloppenburg noch keine Person.