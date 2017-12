Cloppenburg Leicht verletzt worden ist ein 21-jähriger Emsteker am Heiligabend gegen 5.25 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Diskothek in Cloppenburg am Industriezubringer. Nach einem Streitgespräch schlug ihm ein Unbekannter mit einem Gürtel ins Gesicht. Der Täter, der in Begleitung einer Frau war, entfernte sich in Richtung Bahnschienen am Brookweg. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04471/18600.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir