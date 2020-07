Zukunft des BVC weiterhin auf der Kippe

Cloppenburg Die sportliche Zukunft des BV Cloppenburg im Frauenfußball und im Männerfußball steht weiterhin auf der Kippe. Die finanzielle Situation ist mehr als angespannt.

„Der Verein hat erhebliche Verbindlichkeiten“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Christian Hanken auf der Info-Veranstaltung, die am vergangenen Mittwochabend stattfand. Hanken wird dem Insolvenzgericht empfehlen, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen, wenn die Kosten des Verfahrens gedeckt sind.

Derzeit hat der BVC sowohl im Frauen-, als auch im Männerbereich für die Saison 2020/21 kein Spielermaterial zur Verfügung, betonte Hanken und bestätigte damit die zuletzt von unserer Redaktion gemeldeten zahlreichen Abgänge.

Damit gibt es auch auf dem an diesem Donnerstag um 19 Uhr in Lastrup stattfindenden Staffeltag der Landesliga der Männer noch keine Klarheit, ob der BVC überhaupt in der möglichen Staffel 1 mit elf Mannschaften antreten wird.