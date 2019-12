Zum 100. Geburtstag stellt der Heimatbund das Buch „Im Einsatz für die Heimat – 100 Jahre Heimatbund“ vor. Erstmals sei in diesem Buch, so Herausgeber Dr. Michael Hirschfeld (links), die Geschichte des Heimatbundes ausführlich dargestellt. Darüber freuen sich Gisela Lünnemann, Geschäftsführerin Heimatbund, und Prof. Dr. Uwe Meiners, Mit-Autor und Präsident der Oldenburgischen Landschaft. Entstanden ist unter Mithilfe von zehn weiteren Autoren ein wissenschaftlicher Band, der unter anderem viele unveröffentlichte Dokumente beinhaltet. Für 17,50 Euro ist das Buch in Buchhandlungen und beim Heimatbund erhältlich.

BILD: Gabriele Henneberg