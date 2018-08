Altenoythe /Gehlenberg Die Spannung steigt. Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit. Am Mittwoch, 22. August, kommt die Prüfungskommission des Landes Niedersachsen nach Altenoythe und Gehlenberg, um die beiden Ortschaften genau unter die Lupe zu nehmen. Dafür müssen sich die zwei Dörfer von ihrer besten Seite zeigen, schließlich geht es um den Landestitel – und beide Orte sind die einzigen, die sich im Landkreis Cloppenburg für den Landeswettbewerb qualifizieren konnten (siehe auch Info-Kasten).

Sowohl Altenoythe als auch Gehlenberg haben zwar schon öfter am Wettbewerb teilgenommen, doch sie sind noch nie so weit gekommen. Es ist also etwas ganz besonderes, wenn sich die Dörfer am Mittwoch vorstellen und auf den ganz großen Wurf, der Qualifikation zum Bundesentscheid, hoffen.

Gemeinsam stark

Noch rechtzeitig fertiggestellt haben die Gehlenberger die neue Heimatbibliothek. Mehrere Räume in der Halle des Kulturzentrums Mühlenberg wurden in wochenlanger Arbeit renoviert. Im Kulturzentrum Mühlenberg mit der Erdholländermühle, dem Sägerei- und Heimatmuseum und den weiteren Gebäuden werden die Gäste begrüßt. Dort bekommen sie einen ersten Eindruck von der hohen Identifikation der Menschen mit dem Ort, die sich durch viele Initiativen und viel Eigenleistung ausdrückt.

90 Minuten, um Jury zu überzeugen 2 aus 35: Aus 35 Dörfern hat die Prüfungskommission des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ zwölf Dörfer im Landkreis Cloppenburg besichtigt und bewertet. Die fünf Besten erhielten eine Empfehlung für den Bezirkswettbewerb 2018, in dem sich kreisweit einzig die Dörfer Altenoythe und Gehlenberg für die Teilnahme am bevorstehenden Landeswettbewerb qualifizierten. Nach Auffassung des Landkreises stehen die Chancen gut: „Unsere teilnehmenden Dörfer am Landeswettbewerb haben eine Zukunft – weil engagierte Bürgerschaften als Ideengeber und Umsetzer vorangehen“, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Die Prüfungskommission wird am Mittwoch, 22. August, zunächst Gehlenberg besuchen. Ab 13.15 Uhr auf dem Mühlenberg haben die Dorfbewohner dann 90 Minuten lang Zeit, ihre Ortschaft zu präsentieren. Für 13.45 Uhr haben sich die Jurymitglieder auf dem Vorplatz der Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe angekündigt. Auch die Altenoyther haben dann 90 Minuten, um ihre Ortschaft vorzustellen.

Nach der Begrüßung folgt eine Präsentation mit wichtigen Informationen wie Ortsplanung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Baumaßnahmen der vergangenen Jahre. Es folgt ein Gang durch den Ort.

Dass Gehlenberg Zukunft hat, beweisen auch zahlreiche Betriebe und Arbeitsplätze, ebenso Kindertagesstätte mit Kinderkrippe, Ganztagsschule und der Verbrauchermarkt, der auf Initiative der Bevölkerung entstanden ist. Etwa 30 Vereine im Ort zeigen zudem, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Auch für Integration werde viel getan, damit wirklich alle Gehlenberger sagen können: „Gemeinsam sind wir stark!“

Gelebte Integration

„Wir sind hoch motiviert“, sagt Richard Hardenberg. Der Altenoyther gehört zu einem Team, das sich um die Ausgestaltung des Wettbewerbes kümmert. Dass sie für ein gutes Abschneiden alles geben werden, daran bestünde laut Hardenberg kein Zweifel, denn „wer andere begeistern will, muss brennen – und wir brennen“.

Hardenberg hofft, dass sich zur Begrüßung der Kommission rund 100 Altenoyther, vor allen Vereinsvertreter, auf dem Vorplatz der Dreifaltigkeitskirche einfinden werden. Im Karl-Borromäus-Haus gibt es dann eine Präsentation. Anschließend wird es eine Fahrt durch ausgewählte Siedlungen des Ortes geben. Die Vituskirche bildet den Abschluss der Tour.

„Unsere Stärken liegen in der von uns gelebten Integration und Inklusion, im starken sozialen Umfeld und im Miteinander“, sagt Hardenberg. Dabei sei es wichtig, authentisch zu sein. Daher blicke man auch nicht auf das, was andere Dörfer machen, sondern man konzentriere sich nur auf sich.

Und welche Chancen räumt sich Altenoythe ein? Hardenberg: „Wir sind noch nie so weit gekommen. Daher ist uns bewusst, dass wir Außenseiter sind. Aber wenn alles gut klappt, können wir trotzdem ganz vorne stehen.“