Altenoythe /Gehlenberg Es hat leider nicht gereicht: Altenoythe und Gehlenberg haben den Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ verpasst. Die Landesbewertungskommission hat die drei Dörfer Backemoor (Landkreis Leer), Bötersen (Landkreis Rotenburg (Wümme) und Räbke (Landkreis Helmstedt) für den Bundeswettbewerb 2019 nominiert, wie am Freitag bekanntgegeben wurde.

„Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagte Richard Hardenberg. Er gehört zum Team, das sich um die Ausgestaltung der Präsentation für Altenoythe gekümmert hatte. Und die sei „top“ gelaufen, betonte Hardenberg. Rund 100 Altenoyther hätten sich beim Kommissionsbesuch auf verschiedene Weisen eingebracht, darunter Kindergartenkinder, Messdiener, Landjugend, Frauen-Singekreis, Caritas-Chor oder die Bläsergruppe.

Man habe „alles gegeben“. „Wir sind als Außenseiter gestartet“, so Hardenberg weiter. Aber ein wenig Enttäuschung sei schon dabei gewesen, als er die E-Mail am frühen Freitagmorgen geöffnet hatte, in der die Ergebnisse der Bewertungskommission mitgeteilt worden waren.

Positiv sei, dass die Schwerpunkte der Präsentation auch rübergekommen seien: Besondere Anerkennung sprach die Kommission Altenoythe aus für:

• den Ansatz der Siedlungsentwicklung unter Freihaltung „grüner Bänder“ im Dorfinnenbereich“ sowie

• die „gelebte Inklusion“ als Selbstverständlichkeit.

Die gemeinsame Arbeit im Wettbewerb habe auch die Gemeinschaft im Dorf gefördert und zu einem stärkeren Zusammenhalt geführt.

Gehlenberg, das einzige weitere Dorf im Landkreis Cloppenburg, das den Sprung zum Landeswettbewerb geschafft hatte, kam ebenfalls nicht weiter. Doch allein der erstmalige Vorstoß auf die Landesebene war ein großer Erfolg für den Ort: „Wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben nicht mit mehr gerechnet“, sagt der 1. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Gehlenberg, Hans Meyer. „Unsere Präsentation ist zu 100 Prozent so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen haben.“ Unterstützt wurde die Dorfgemeinschaft dabei vom Heimatverein, zahlreichen weiteren Vereinen und der Kirche. „Wir wollen beim nächsten Mal wieder angreifen“, ist Meyer motiviert.

Eine besondere Anerkennung erhielt Gehlenberg von der Kommission für:

• den von der Gemeinschaft getragenen Prozess zur Entwicklung des Leitbildes und die ausgesprochen umfangreiche ehrenamtliche Eigenleistung

• die besonderen Bemühungen zur Migration mit z.B. dem Fest der Nationen

• für die besondere Erinnerungskultur im Bereich des Friedhofs

• die positiven Ansätze zur Entwicklung am Mühlenberg

• die Nutzung regenerativer Energien insbesondere für das Repowering-Konzept.

Die Jury hatte unter Leitung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) in sechs Tagen 18 Dörfer in Niedersachsen bereist und bewertet. Diese Teilnehmer waren zuvor über Kreis- und Regionalwettbewerbe ausgewählt worden. Insgesamt hatten sich 178 Dörfer beteiligt. Die Abschlussveranstaltung zum 26. Landeswettbewerb ist für den 5. November geplant. Darauf freuen sich auch die Gehlenberger und Altenoyther.

„Unsere Dörfer in Niedersachsen haben Zukunft“, so Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). In allen 18 Dörfern seien die Projekte das Ergebnis einer breiten, generationenübergreifenden Bürgerbeteiligung und der Einbindung zahlreicher Vereine und Verbände. „Allen Dorfgemeinschaften, die am Wettbewerb teilgenommen haben, gilt mein Dank“, so die Ministerin weiter.

