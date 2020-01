Altenoythe Notenkenntnisse waren nicht erforderlich. Dafür aber Leidenschaft für mitreißende rhythmische Lieder. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, gab es am Wochenende den achten Gospel-Pop-Workshop unter Leitung von Wolfgang Zerbin in den Räumlichkeiten der Heinrich-von-Oytha-Schule in Altenoythe.

Für rund 120 Sängerinnen und Sänger war es mehr oder weniger ein „musikalisches Wellness-Wochenende“. Die Teilnehmenden waren aus der gesamten Region angereist – von Delmenhorst über Wildeshausen, Remels, Bösel, Barßel, Friesoythe bis Garrel. Unter der Leitung des erfahrenen Chorleiters, Pianisten und Arrangeur Wolfgang Zerbin aus Rommerskirchen studierten sie verschiedene Gospel- und Pop-Lieder ein.

Höhepunkt war dann am Sonntagmorgen der Abschluss des Workshops mit einem Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Der Projektchor gestaltete die Messe musikalisch mit und stellte der Kirchengemeinde die neu erlernten Lieder vor. Der erneut von Monika Middendorf und Maria Norrenbrock organisierte Workshop fiel auf eine positive Resonanz. „Wir hatten diesmal rund 40 Prozent der Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren. Der Rest waren ,Wiederholungstäter’“, sagte Monika Middendorf.

Wolfgang Zerbin riss die Teilnehmer mit seiner Leidenschaft für Musik, dem Groove, seinem Humor und dem besonderen „Noppenfeeling“ begeistert mit. Dabei entdeckten die Gesangsfreunde das Gefühl für Rhythmik, Dynamik, Artikulation, Klangfarbe und den musikalischen Umgang mit der Sprache ganz neu.

Es wurden Gospels und Popsongs in deutsch und englisch mehrstimmig erarbeitet und gemeinsam in einem großen Chor entstand ein toller Sound.

Für Monika Middendorf und Maria Norrenbrock ist es die mitreißende Art, die Begeisterung für den Gesang, die der Produzent unter den Workshop-Teilnehmern entfacht. „Die Mimik spielt eine große Rolle“, betonte der Musiker.