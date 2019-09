Altenoythe /Köln Es gibt unheimlich viele junge, gute und erfolgreiche Musiker mit heimischen Wurzeln. Wie zum Beispiel Fabian Arends aus Friesoythe, der als Jazzmusiker international erfolgreich ist. Oder Astrid Schöning aus Augustendorf, die als „She’s a woman“ bekannt ist und in Berlin ihre Karriere vorantreibt. Oder Manuel Kamlage aus Altenoythe, der mit der Bremer Rock- und Punkband „Anne.fuer.sich“ die Bühnen unsicher macht.

Nahtlos in diese Liste einreihen kann sich Philipp Jung aus Altenoythe. In der Musikszene hat sich der Singer-Songwriter unter dem Künstlernamen Phil Young längst einen Namen gemacht. Vor acht Jahren zog er nach Köln und arbeitet dort als Polizist. Gleichzeitig widmet er sich dort aber auch der Musik und hat zuletzt 2018 eine Platte mit eigenen Liedern herausgebracht. Bei den Songs handelt es sich vor allem um englischsprachigen Pop und Rock mit Soul- und Folk-Einflüssen. Mittlerweile spielt er über 50 Konzerte jährlich in Deutschland, England und Dänemark. Dazu gehören große Festivalbühnen, kleine Café-Gigs oder auch intime Wohnzimmerkonzerte. Anfang des Jahres war er auch hier in der Region auf Tour.

Jetzt präsentiert der 32-Jährige seine neue Single. „Please don’t“ heißt diese. Ein Video zu dem Lied gibt es gleich mit dazu und läuft auf Youtube. „In dem Song geht es darum, das man alles schaffen kann, wenn man hart dafür kämpft“, sagt Young. Darum spielt in dem Video auch der der neunjährige Paul einen kleinen Superhelden, der sich beim Spielen im Wald verläuft, sich dann durch diesen kämpft und es letztendlich hinausschafft. Gedreht worden ist das Video in Binzen in Rheinland-Pfalz.

Wie Phil Young erzählt, plant er für das Frühjahr 2020 eine Tour nach Norddeutschland. Die Verbindung zu seiner Heimat ist ohnehin nie abgerissen. So hat er hier mit Bands wie „BS-02“ und „Secret Diary“ seinen musikalischen Grundstein gelegt und pflegt noch heute viele Freundschaften zu Leuten aus dem Nordkreis.

Das Musikvideo ist zu sehen unter www.youtube.com/watch?v=rrovvqpon1m