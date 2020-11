Musiker aus Altenoythe: Phil Young stimmt mit neuem Lied auf das Fest ein

Altenoythe /Köln Es ist irgendwie schon fast eine Art Pflicht für einen Künstler, es dann irgendwann zu tun – einen eigenen Weihnachtssong zu komponieren und veröffentlichen. Das hat jetzt auch Philipp Jung getan – der in Köln lebende gebürtige Altenoyther veröffentlicht am 20. November seine neue Single „Endless Fairytale“.

Denn genau das, ein endloses Märchen, ist für Jung das Weihnachtsfest. „Es geht um die Magie, mit der das Weihnachtsfest die Menschen jedes Jahr aufs Neue in seinen Bann zieht – ganz egal ob Groß oder Klein“, sagt der Singer-Songwriter. Dafür hat er die Corona-Zwangspause genutzt und sich in den vergangenen Wochen in sein Studio in Köln zurückgezogen und an dem Song gepfeilt.

Doch auch schon vor der Corona-Krise war sich Phil Young bewusst, dass es als freischaffender Künstler gar nicht so einfach ist, sich auf dem Markt zu behaupten. „Heutzutage unter all den Newcomern aufzufallen und seine Musik erfolgreich international zu verbreiten erscheint fast unmöglich“, sagt Jung, aber er versucht es trotzdem. Dafür hat er sich als Wahl-Heimat Köln ausgesucht und lebt dort jetzt schon seit mehr als acht Jahren.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Ich mache sonst englischsprachigen Pop und Rock mit Soul-Einflüssen“, sagt der gebürtige Altenoyther, der seinen Geburtsnamen Philipp Jung zum englischsprachigen Künstlernamen geformt hat. In Altenoythe ist Jung sicher kein Unbekannter – mit Bands wie „BS-02“ und „Secret Diary“ verbinden ihn immer noch viele junge Erwachsene im Nordkreis. Zusammen mit Freund und „Secret Diary“-Drummer Sebastian Wöste nahm er ein paar Stücke für sein erstes eigenes Album in einem leerstehenden Haus auf.

Hören kann man den neuen Song „Endless Fairytale“ ab nächste Woche Freitag, 20. November, auf allen Plattformen des Musikers – unter anderem bei Youtube, Facebook, Spotify und Instagram.