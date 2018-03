Altenoythe Dicht nebeneinander sitzen Marion Tapken und Sönke Baumdick im Altarraum der Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe. Vor ihnen ein Computer, der das, was Marion Tapken denkt, in Worte umsetzt. Daneben eine Leinwand, auf der das Kunstprojekt erklärt wird. Die 38-jährige Garrelerin hat seit ihrer Geburt eine schwere körperliche Behinderung und sitzt seitdem im Rollstuhl. Ihr Assistent Sönke Baumdick aus Friesoythe begleitet sie im Alltag.

Als Student der Sozial- und Erziehungswissenschaften an der Universität Vechta hat er über den Familienentlastenden Dienst die Familie Tapken kennengelernt. Die Ausstellungseröffnung „Der Kreuzweg“ sowie die Buchpräsentation am Sonntag vor etwa 150 Gästen spiegelten die Lebensfreude der Künstlerin eindrucksvoll wider und stimmten auf eine besinnliche Osterzeit ein.

Dieser Kreuzweg bringe die Gefühle von Leid, Zerrissenheit und Ohnmacht von Marion Tapken zum Ausdruck, schreibt Dr. Martin Feltes von der Katholischen Akademie Stapelfeld im Begleitbuch zum Kreuzweg. Er gehörte auch zu den Gästen und erhielt im Anschluss ein Geschenk für die Begleitung des Projektes. Die Künstlerin selbst habe mit diesem Werk an „Halt zu Jesus gewonnen“, wie Sönke Baumdick erzählt. Er war von Anfang an dabei, mit der ersten Ausstellung am 6. März 2016 in der Katholischen Akademie in Stapelfeld haben beide etwas Unvergleichbares geschaffen.

Die enge Verbundenheit, die Liebe zum Mitmenschen und das Verständnis füreinander waren während der Ausstellungseröffnung in jedem Moment spürbar. Dazu passten dann auch die musikalische Begleitung von Irene Block und die geistlichen und einfühlsamen Worte von Diakon Heinz Wübben. Dank des Caritas-Vereins Altenoythe konnten entsprechende Vitrinen hergestellt werden, die bis zum 31. März in der Dreifaltigkeitskirche zu sehen sind.

Mit Unterstützung der Raiffeisenbank Garrel entstand das Begleitbuch zum Kreuzweg, das für 9,95 Euro€ in Friesoythe (Buchhandlung Schepers), Garrel (Buchhandlung Oltmann) und Cloppenburg (Buchhandlung Terwelp) zu kaufen ist.