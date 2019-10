Altenoythe Nach mehreren Jahren Pause veranstaltet der Gospelchor Jovi-Singers aus Altenoythe wieder ein eigenes Konzert. Am Freitag, 22. November, treten die rund 40 Sängerinnen in der Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe auf. Begleitet werden sie von einer Band bestehend aus Ruth Shaw, Thomas Hanisch, Heiner Scheper und Klaus-Dieter „Zebu“ Hildebrandt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Das Motto an dem Abend lautet „Come let us sing“ (auf Deutsch: Komm, lasst uns singen). „An einigen Stellen wollen wir das Publikum mit einbeziehen. Es soll beispielsweise mal den Refrain mitsingen“, berichten Mechthild Lüken und Nicole Penning vom Vorstand der Jovi-Singers. Zu hören sein werden neu einstudierte Gospel- und Pop-Lieder sowie alte Klassiker. Während einer Konzertpause wird eine Kombo des Kolping-Blasorchesters Friesoythe unter Leitung von Bernfried Eilers spielen. Die Jovi-Singers waren vor wenigen Monaten gemeinsam mit dem Blasorchester aufgetreten.

Den Gospelchor gibt es seit rund 15 Jahren. Mittlerweile besteht er aus 40 Sängerinnen unter der Leitung von Klaus-Dieter „Zebu“ Hildebrandt. Eigentlich hatten die Jovi-Singers alle zwei Jahre ein eigenes Konzert gegeben, jedoch wegen eines Wechsels auf der Dirigenten-Position einmal ausgesetzt, wie die Vorstandsmitglieder erzählen. In der Zwischenzeit waren sie auf anderen Veranstaltungen – beispielsweise in Hamburg und beim Erntefest in Altenoythe – aufgetreten. Nun soll die Tradition wieder fortgesetzt werden.

Viele der Mitglieder seien schon von Anfang an dabei. „Wir haben eine gute Gemeinschaft“, sagt Lüken. Diese Harmonie zeige sich auch in der Musik. Über neue Mitglieder würden sich die Sängerinnen jedoch freuen.

• Karten für das Konzert gibt es ab jetzt im Vorverkauf. Sie sind erhältlich bei den Mitgliedern des Gospelchores sowie bei der Landessparkasse zu Oldenburg und der Spar- und Darlehnskasse in Altenoythe sowie bei der Buchhandlung Schepers in Friesoythe.