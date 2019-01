Altenoythe Ein „musikalisches Wellness-Wochenende“ erlebten rund 110 Sängerinnen und Sänger in Altenoythe. Die Teilnehmer des Gospel- und Popworkshops unter der Leitung von Wolfgang Zerbin aus der gesamten Region – von Delmenhorst über Wildeshausen bis Garrel und Friesoythe – studierten im Dorfgemeinschaftshaus Altenoythe verschiedene Gospel- und Pop-Lieder ein, die sie am Sonntagmorgen als krönenden Abschluss des Workshops im Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche Altenoythe präsentierten.

Zum siebten Mal fand der Workshop statt, den erneut Monika Middendorf und Maria Norrenbrock organisiert hatten. Zum siebten Mal war die Resonanz groß. Unter den Teilnehmern fanden sich sowohl Sängerinnen und Sänger, die erstmals dabei waren, als auch „Wiederholungstäter“. Notenlesen oder Chorerfahrung seien ausdrücklich keine Voraussetzungen, betonte Monika Middendorf. Rund die Hälfte der Teilnehmer singe aktiv in einem Chor. „Hier in der Region gibt es eine hohe Chordichte“, lobte Wolfgang Zerbin.

Bernd König aus Garrel etwa singt im dortigen Kolping-Gesangsteam. Zum wiederholten Mal nahm er am Workshop teil. „Zupackend, zackig, Zerbin“ – dabei humorvoll und unterhaltsam mit vielen Anekdoten: Attribute, die Zerbin zukämen, lobte König. Für Monika Middendorf und Maria Norrenbrock kommt die mitreißende Art hinzu, die Begeisterung für den Gesang, die der Produzent, Arrangeur, Komponist, Chorleiter, Pianist und Keyboarder aus Rommerskirchen in der Nähe von Köln unter den Workshop-Teilnehmern entfache.

Mit einigen Übungen zur Stimmbildung und Rhythmik startete die Gruppe gut gelaunt in den Tag. Konkret? Wie verschiedene Resonanzräume durch mimische Unterstützung geschaffen werden können etwa, berichtete der Dozent. „Die Mimik spielt eine große Rolle“, betonte der Musiker, bevor es an die Arbeit an konkreten Liedern ging: mit dem modernen Gospel-Song „Shakles“ oder „Hear my cry“. Mit Coldplays „Paradise“ ging es in die Pop-Abteilung, bevor Zerbin mit „Unfassbar unendlich“ einen von ihm geschriebenen Song vermittelte. „Rhythmik, Phrasierung und Groove“ seien für diese Art der Musik entscheidend, erläuterte Zerbin, worum es in der Probe gehe.

Etwas schwach besetzt waren die Männerreihen. Lediglich zehn Sänger hatten sich angemeldet. Von 9 bis 18 Uhr wurde am Samstag geprobt, im Anschluss folgten noch Einzelproben für die Solisten – wie auch am Sonntagmorgen vor dem Auftritt in der Messe.

Fünf Songs wurden dann der Kirchengemeinde präsentiert, das Thema der Messe lautete: „Jesus und Musik“