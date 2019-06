Altenoythe Was macht man bei so einer Hitze, um dennoch Schützenfest zu feiern? Am besten man befiehlt den Schützenschwestern und -brüdern „Marscherleichterung“. Diese Amtshandlung nahm am Sonntag beim Schützenfest in Altenoyther der neue König Michael Hanneken-Deeken vor. Ganz Altenoythe hatte sich für das Fest fein herausgeputzt. Überall waren die Gärten und Straßen grün-weiß geschmückt. Ein würdiger Rahmen für das Königspaar Michael und Maria Hanneken-Deeken. Das neue Königspaar wurde in einer Kutsche durch den Ort chauffiert. Lautstark wurde das Königshaus umjubelt von den vier Kompanien, der Damenschießgruppe, den Musikvereinen und den Gastvereinen auf dem Platz vor der Dreifaltigkeitskirche. Zusammen mit Kommandeur Heinz Block und den Adjutanten Ewald Kalmlage und Gerhard Henken nahm das Königspaar die Front ab. Unter den Klängen der Musikvereine aus Altenoythe, Neuscharrel, Scharrel und Neuvrees ging es zum Festplatz. Im Festzelt folgten dann Dankes- und Grußworte sowie ein Ehrentanz für das Königspaar.

Für König Michael war es ein besonderes Ereignis, einmal vom Thron aus die Dinge zu sehen und zu erleben. Denn viele Jahre war er für die Organisation des Kinderschützenfestes verantwortlich. Dafür hatte er natürlich in diesem Jahr keine Zeit. „Ich freue mich, König von Altenoythe zu sein. Es ist mir eine Ehre“, so der neue Regent.

Am heutigen Montag wird das Schützenfest fortgesetzt. Um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Die Schüler der Grundschule Hohefeld werden um 13.45 Uhr vom vierten Zug abgeholt und um 14.15 versammeln sich alle anderen Schüler der Schuljahre eins bis neun auf dem Schulhof der Oberschule. Weiter geht es mit dem Festmarsch zum Festplatz, wo die Proklamation im Rahmen das Kinderschützenfestes stattfindet. Am Abend wird der große Festball mit der Band „Sweet Dreams“ gefeiert.