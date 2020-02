Altenoythe Drei Unbekannte mischen hier mächtig auf: Eine glänzende schauspielerische Leistung boten die Laiendarsteller der Theatergruppe „Ollenaiter Dörpspälers“ aus Altenoythe bei ihrer Aufführung des plattdeutsches Dreiakters von Erich Koch mit dem Titel „Danz up de Deel mit dree Unbekannte“. Gleich zwei Mal standen sie am am vergangenen Wochenende schon im Dorfgemeinschaftshaus in Altenoythe auf der Bühne.

Spielwitz, Spielfreude Leidenschaft und Komik – das alles boten die Schauspieler unter der Regie von Nobert Meyer. Bei der Premiere wurden die Akteure dafür mit viel Beifall vom Publikum belohnt. Häufiger Szenenapplaus war den Darstellern sicher, die auch in kleinen Szenen mit geschliffenen Dialogen und witzigen Pointen das Publikum mitrissen.

Dabei hatten die Dörpspälers noch kurzfristig einen Ausfall zu verzeichnen. Wegen eines Trauerfalls in der Familie fiel Renate Olliges aus. Die Rolle übernahm Sabrina Kleefeld aus Bösel. In nur wenigen Tagen schlüpfte die gebürtige Altenoytherin in die Rolle von Gudrun, ehemalige Geliebte von Discobesitzer Konrad (Martin Möller-Render) und fügte sich nahtlos in die Truppe ein.

In dem Dreiakter dreht sich das Geschehen um Gerd (Josef Sprock), Andreas (Raimund Oltmann) und Walter (Walter Golak) die nach einem feucht-fröhlichen Abend in Vorbereitung ihres „Hüttenzaubers“ neben den Freudenmädchen Doris (Conny Luttmann), Ute (Sabrina Brand) und Rita (Ellen Janßen) aufwachen. Die Tatsache, dass sie den Damen die Ehe versprochen haben und diese darin die Chance wittern, ihrem Gewerbe adieu zu sagen, wiegt schon schwer genug. Noch komplizierter wird es jedoch, als wenig später völlig überraschend die Ehefrauen der Männer Lore (Anna Roter), Adele (Christa große Hillmann) und Betty (Lissi Schmedes) vor der Tür stehen. Konrad erkennt die Brisanz der Situation und lädt diese zu einem Champagnerfrühstück ein. Was er jedoch nicht ahnt: Mit ihnen zusammen taucht seine Jugendliebe Gudrun (Sabrina Kleefeld) auf, die ihm seinen Sohn Richard (Matthias Thunert) vorstellen will, von dessen Existenz er bis dahin keine Ahnung hatte.

Als die Ehefrauen dann auf ihre Männer treffen, nimmt das Drama seinen Lauf. Die Animierdamen wollen das Feld nicht kampflos räumen, da ihnen die Männer vorgegaukelt hatten, gar nicht verheiratet zu sein und von den Frauen unverständlicherweise verfolgt würden. Das Schlachtfeld verlagert sich schließlich ins Matratzenlager und Konrad erlebt ein Dèja-vu. Sein Sohn hat viel Ähnlichkeit mit ihm und Ute ein Auge auf ihn geworfen.

Als Souffleuse ist Johanna Meyer neu dabei. Für den Bühnenaufbau sorgten Markus Blome und Markus Witten. Bild und Ton lagen in den Händen von Christian Willer und für die Maske sorgte das Team des Salons Ideler aus Altenoythe.