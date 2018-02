Weitere Vorstellungen und karten

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 23. Februar, Sonntag, 25. Februar, Freitag, 2. März, und Samstag, 3. März, jeweils um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Altenoythe. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Spar- und Darlehnskasse in Altenoythe. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.