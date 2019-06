Altenoythe Drei Tage – von Samstag, 29. Juni, bis Montag, 1. Juli – steht Altenoythe im Zeichen der Schützen. Sie feiern auf dem Festplatz am Schmalen Damm ihr traditionelles Volksschützenfest. Mit dem Kinderkönigs- sowie dem Königsschießen wurden wichtige Vorbereitungen bereits getroffen. Bei den Nachwuchsschützen wurde Heiner Eihusen Kinderkönig. Beim Königsschießen holte sich Michael Hanneken-Deeken den Königstitel.

Die Festlichkeiten beginnen am Samstag um 19 Uhr mit dem Sammeln der Schützen auf dem Parkplatz beim K+K Markt. Gegen 20 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Abmarsch zum Festplatz. Es folgt eine Party im Festzelt mit der Band „Live Sensation“. Am Sonntag müssen die Schützen früh auf den Beinen sein, denn um 6 Uhr wird der Musikverein Altenoythe die Grünröcke wecken. Der Vorstand empfängt um 13 Uhr im Karl-Borromäus-Haus die Ehrengäste und eine Viertelstunde später ist der Empfang der Züge, Damenschießgruppe und der Jugendschießgruppe vorgesehen. Etwa gegen 13.45 Uhr wird das neue Königshaus vorfahren. Anschließend folgt der Festmarsch durch den Ort. Im Festzelt gibt es den Ehrentanz, das Platzkonzert und das gemütliche Beisammen mit dem Musikverein Altenoythe. Der Montag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Die Schüler der Grundschule Hohefeld werden um 13.45 Uhr abgeholt, und um 14.15 versammeln sich alle anderen Schüler der Schuljahre eins bis neun auf dem Schulhof der Heinrich- von-Oytha-Schule. Weiter geht es mit dem Festmarsch zum Festplatz, wo die Proklamation des Kinderkönigs und der Scheibenkönigin Michael Hanneken-Deeken und König Maria stattfindet. Zur Musik spielt die Caritas-Kapelle auf. Am Abend gibt es den großen Festball mit der Band „Sweet Dreams“.