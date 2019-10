Am Samstag wird in Schillburg gefeiert

Arbeitsintensive Tage liegen hinter der Katholischen Landjugend Bewegung Friesoythe (KLJB). Seit Anfang der Woche sind die Mitglieder der Landjugend schon dabei, die Halle auf dem Hof Bullermann in Schillburg herzurichten – denn dort soll an diesem Samstag, 12. Oktober, der traditionelle Ernteball gefeiert werden. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Gottesdienst direkt auf dem Hof, den Pfarrer Michael Borth zelebrieren wird. Ab 20 Uhr wird dann gefeiert – unter anderem mit einer Cocktailbar. Nach 2009 und 2015 feiert die Friesoyther KLJB bereits zum dritten Mal auf dem Hof Bullermann. Dort wird ihnen die große Maschinenhalle zur Verfügung gestellt. Natürlich wird auch wieder für Musik gesorgt sein: Dj Niklas Cue steht bereits in den Startlöchern um den Gästen einzuheizen. Im Vorfeld wurde von der Landjugend auch schon die St.-Marien-Kirche in Friesoythe mit einer Erntekrone und landwirtschaftlichen Geräten geschmückt. Für die KLJB Friesoythe ist der Ernteball traditionell der Höhepunkt des Jahres.BILD: