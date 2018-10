Augustendorf Eine tiefe Verbundenheit zum Heimatdorf und ein Leben in der Weltmetropole Berlin schließen sich nicht aus. Bestes Beispiel ist Astrid Schöning. Die 26-jährige Augustendorferin zog vor einigen Jahren in die Bundeshauptstadt, um dort musikalisch durchzustarten. Mit Erfolg. Sie finden aber auch immer wieder den Weg zurück zum Elternhaus.

Die junge Berufsmusikerin stellt vor allem durch ihr Soloprojekt „She’s a woman“ unter Beweis, welch kreatives Talent in ihr steckt. Ihre Texte handeln zum Beispiel von ihren Erfahrungen mit der Stadt und ihren Bewohnern, dem (Über-)Leben als Musikerin und kritischen Gedanken über die eigene Generation. Sie hat schon einige überragende Singles veröffentlicht und vor rund einem Jahr ihr erstes Album. Sehenswert sind auch die Musikvideos zu den Songs, die sie selbst produziert. Ein Meisterstück ist ihr zur neuen Single „The Heat Is On“ gelungen, die erst kürzlich erschienen ist.

Den Draht zu ihrer Heimat Augustendorf hat sie nie verloren. Mehr noch. Im ehemaligen Festsaal des Waldgasthofes Schöning, dem Betrieb ihrer Eltern Annelies und Lukas Schöning, eröffnete sie 2016 einen Musikclub, die Bar „Holla die Waldfee“. Die Location an der Straße Zum Herrensand 2 kann für private Feiern gebucht werden. Und mehrmals im Jahr organisiert Astrid Schöning dort Livekonzerte. Bands aus aller Welt sind dort schon aufgetreten.

Sie selbst stand dort im November 2017 mit „She’s a woman“ als Vorband von „Who killed Bruce Lee“ auf der Bühne. Am Samstag, 27. Oktober, wird sie mit ihrer Band als Hauptact im „Holla die Waldfee“ ein Konzert geben. Treibende Klänge und schwebende Sounds lassen das Publikum keine Minute still stehen, verspricht die Musikerin. Als Vorband spielt die Band „Jamboo X“ aus dem Emsland.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Tickets gibt es für 14€ Euro im Vorverkauf und für 16€ Euro an der Abendkasse. Karten gibt es im Vorverkauf beim Waldgasthof Schöning in Augustendorf und in der Buchhandlung Schepers in Friesoythe. Ebenfalls kann man online Tickets bestellen mit einer Mail an holladiewaldfee@ewe.net oder man geht über das Bestellformular der Website www.holladiewaldfeebar.de.

Das Musikvideo zu „The Heat Is On“ ist zu sehen unter www.shesawoman.de