Augustendorf Die Wohnzimmer-Konzert-Reihe „Musik aus der guten Stube“ im Augustendorfer Club „Holla die Waldfee“ geht in ihre nächste Runde. Am Samstag, 12. Oktober, steht dort die Band „JPTR7“ im Rampenlicht.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sich „JPTR7“ zum ersten Mal in einem Proberaum im Süden Hamburgs trafen und etwas weniger als ein Jahr, dass sie mit „Ladybird“ ihre erste Single in den Orbit schossen. Zwei weitere Singles, eine ausgedehnte Deutschlandtour und zahlreiche Auftritte im Sommer 2019 folgten. Mit „Ocean“ veröffentlichen die vier Hamburger am 25. Oktober dieses Jahres ihre erste Vinyl und begießen das mit einigen Live-Konzerten im Herbst – so auch in Augustendorf.

Doch die Hamburger reisen nicht alleine in den Friesoyther Ortsteil. Mit dabei sind als Support-Band „Mvntis“ aus Oldenburg. Seit Ende 2016 stehen Samir, Kilian, Alex, Christoph und Patrick für ehrliche Songs mit Do-it-Yourself-Flair, heißt es seitens der Band. „Mvntis“ treten nicht an, um die Welt zu verändern. Ihre Songs retten nicht die Umwelt oder heilen Krankheiten. Doch für einige Momente die pulsierenden Synthesizer spüren, die atmosphärischen Gitarren genießen oder sich in dem charakteristischen Sound der jungen Band zu verlieren – das bietet Mvntis einfach allen an, die Bock auf Musik haben, die zielstrebig nach vorne blickt und trotzdem in den Erinnerungen an Vergangenes schwelgen kann.

Dabei hat die Band kein Problem damit, sich nicht immer ganz ernst zu nehmen, ein paar Meter mit dem Strom zu schwimmen oder musikalische Konventionen augenzwinkernd anzunehmen. Gerne lassen sie sich zwischen Indie-Pop und Rock in jede Schublade stecken – wohin genau, interessiert doch heute auch niemanden mehr, meint die Band.

Der Konzertabend in Augustendorf beginnt am 12. Oktober um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten zehn Euro€ im Vorverkauf und zwölf Euro€ an der Abendkasse. Vorbestellen kann man die Tickets unter www.holladiewaldfeebar.de/veranstaltungen oder per Mail unter holladiewaldfee@ewe.net