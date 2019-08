Augustendorf „Holla Die Waldfee“ meldet sich nach kurzer Sommerpause zurück. In der Reihe „Musik aus der ’Guten Stube’“ steht am Freitag, 13. September, die Rock’n’Roll-Band „Altameda“ im Club Holla die Waldfee in Augustendorf auf der Bühne. Als Support ist der Künstler „Herr DK“ aus Hamburg dabei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

„Altameda“ aus Kanada

„Altameda“ reisen aus ihrer Heimatstadt Edmonton in Kanada an. Nach ihrem Debütalbum „Dirty Rain“ haben sie in Kanada und den USA viele Konzerte gegeben und Auftritte auf Festivals gehabt. Im Januar dieses Jahres ist das Album „Time hasn’t changed you“ erschienen. In diesem Jahr führt die Tour von Troy Snaterse, Todd Andrews, Matt Kraus und Erik Grice auch nach Deutschland – unter anderem nach Augustendorf.

Ihre Musik beschreiben die Jungs als rauschend, schneidend und dynamisch. Das neue Album „ist voll von Dingen, die das Leben schön unordentlich machen.“ Neben leichten Basstönen und blues-angehauchten Rhythmen zeigt Troy Snaterse stimmlich ganz viel Emotion. Da steigen in dem Zuhörer Wünsche und Träume auf, lassen ihn nostalgisch werden.

„Herr DK“ aus Hamburg

Ende 2017 brachte der Künstler„Herr DK“ seine Debütsingle „Zwischen uns“ heraus. Der Name des 25-jährigen Musikers aus Hamburg verbreitete sich laut Veranstalter schnell in der Indie-Szene bis er auch ein breites Publikum erreichte und schon bald bei über 25 000 Streams auf Spotify stand (Stand Dezember 2018).

Eingeordnet wird seine Musik „irgendwo zwischen unverkrampft-leichtfüßigem Indie, alternativem Pop und rhythmisch-versiertem Folk-Rock“, heißt es weiter in der Vorankündigung. Inhaltlich seien seine Stücke eine Mischung „aus melancholischer Schönheit, klarer Sprache und kühler Tiefe“. „Herr DK“ sei nicht nur ein poetischer Musiker, sondern auch ein reflektierter Beobachter.

Tickets erhältlich

Die Tickets kosten 10 Euro€ im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Vorbestellt werden können Karten mit einem Onlineformular. Dieses gibt es unter www.holladiewaldfeebar.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“ oder per E-Mail (holladiewaldfee@ewe.net).