Cloppenburger will Zeichen setzen: Tänzer veranstalten „Kundgebung gegen das Virus“

Bad Zwischenahn /Cloppenburg Sie wollen ein Zeichen der Hoffnung in die Welt senden: 34 Aktive der Tanzfreunde „Umsonst und Draußen“ treten am kommenden Samstag ab 18 Uhr auf der Straße In der Horst in Bad Zwischenahn unter dem Motto „Eine Hymne gegen das Virus“ auf. Videos von Tänzern aus der ganzen Welt verbreiten sich in sozialen Netzwerken, in denen der „Jerusalema Tanz“ von Master KG aufgeführt wird. Nun möchte auch der Cloppenburger Hubert Mecklenburg, der die Kundgebung in Zwischenahn beantragt hatte, mit seinen Tanzfreunden ein Teil dieser Bewegung werden.

Bad Zwischenahn solle nur der Auftakt zu mehreren Tanz-Kundgebungen werden, so Mecklenburg. Die Tanzfreunde von „Umsonst und Draußen“ haben regelmäßig in Cloppenburg getanzt, bis die Corona-Krise zu Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben geführt hatte und keine Tanzstunden mehr stattfinden konnten.

Seither wird in Bad Zwischenahn getanzt. „Wir hoffen, dass viele Leute kommen“, sagt Mecklenburg trotz der Corona-Situation. Auch ein Hygienekonzept ist dafür erstellt worden: Die 34 Tänzer werden vor dem Auftritt Masken und während der Aufführung Abstände einhalten. Zunächst sollen die Paare zwei Tänze aufführen, dann will Mecklenburg verdeutlichen, dass Besucher auf Abstände und Masken achten müssen. „Wir wollen Vorbilder sein.“

Nach der Aufführung des „Jerusalema-Tanzes“ will Mecklenburg über den Sinn des Tanzes und das richtige Verhalten in Corona-Zeiten sprechen. Er hofft, dass viele Menschen Videos der Kundgebung online stellen, damit diese sich in der Welt verbreitet. Derweil hat der Kreis Ammerland die Kundgebung auch nach Absprache mit der Polizei genehmigt.