Barßel Die symbolische Glocke zum Start des 40. Hafenfestes in Barßel durfte in diesem Jahr von drei ganz besonderen Personen geläutet werden. Heino Weyland, Wilhelm Moormann und Gustav Schünemann waren vor 40 Jahren die Initiatoren des ersten Barßeler Hafenfestes. Jetzt hatten sie die Ehre, die Geburtstagsauflage in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes „einzuläuten“.

Doch nicht nur die Gründer waren besondere Gäste, die Touristikvereins-Vorsitzender Johannes Budde – der seine Rede übrigens auf Plattdeutsch hielt – am Freitagnachmittag begrüßen konnte. Neben Bürgermeister Nils Anhuth, Landrat Johann Wimberg und Bundestagsabgeordnete Silvia Breher war auch Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, zu Gast und konnten zusammen mit den Barßelern in die fünfte Jahreszeit im Seemannsdorf hineinfeiern.

Um 17 Uhr ging es dann mit dem Hafenfestlauf weiter. Traditionell eröffneten die kleinsten Barßeler mit dem Bambinilauf den sportlichen Auftakt des Festes. Rund 1200 Läuferinnen, Läufer und Walker gingen an den Start. Danach war Party angesagt bei der großen Schlagernacht mit Stargast Ella Endlich.

Seit elf Jahren immer mit dabei beim Hafenfest ist die Mini-Playback-Show von Anita Pastoor und DJ Ewald. In diesem Jahr findet das Event erstmals an zwei Tagen statt. Am Samstag geht der Wettbewerb mit den beiden unter dem Motto „Hafenfest sucht den Superstar – die Castingshow“ im Festzelt in die erste Runde. Kinder bis zu einem Alter von 13 Jahren können an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die Anmeldung ist ab 13.30 Uhr vor Ort möglich. Das Finale steigt am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Festplatzbühne.

Die besten sechs Teilnehmer treten noch einmal auf. Anschließend zieht sich die Jury zurück und kürt dann gegen 17 Uhr die Gewinner. Auf die Gewinner warten tolle Preise. Der erste Preis ist eine Übernachtung in Holland in einem Baumhaus für sechs Personen mit Frühstück und freien Eintritt in den Freizeitpark. Ein weiterer Preis ist eine Übernachtung im Barfußpark in Harkebrügge, und es gibt noch Gutscheine im Wert von 150 Euro vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) Barßel. „Aber auch die anderen Teilnehmer gehen nicht leer aus“, so Pastoor.