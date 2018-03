Barßel Und wieder sind es genau 111 Seiten geworden. 111 Seiten voll gepackt mit einem großen Stück Heimat- und Brauchtumsgeschichte, mit Aktuellem aus dem Vereinsleben sowie plattdeutschen Geschichten, alten Zeitungsmeldungen und natürlich wieder mit ein paar Straßennamen und ihrer Bedeutung. Die 34. Auflage der Barßeler Blätter hat jetzt der Bürger- und Heimatverein Barßel herausgegeben.

„Wieder einmal haben wir einen gut gemischten Inhalt zusammen bekommen. Dafür haben die Autoren gesorgt“, sagt Josef Wagner, Vorsitzender der Bürger- und Heimatvereins. Gleich zu Beginn des Buches, das auch in diesem Jahr mit einer Auflage von 500 Stück erscheint, geht es um aktuelle Themen des Barßeler Vereinslebens und natürlich um die Ebkenssche Windmühle, die 2017 ihr 300-jähriges Bestehen feiern konnte.

Danach kommen die meisten geschichtlichen Werke von Heinz Scheele. „Besonders interessant finde ich die Geschichte der Gesellenwanderung in Deutschland – so etwas findet heutzutage ja immer seltener statt“, sagt Autor Scheele. Ebenfalls geht es um den Kreuzkampf, der auch in Barßel ausgefochten wurden, um den katholischen Widerstand während der NS-Zeit um Clemens August Graf von Galen sowie auch um Dr. Martin Luther. „Oft vergessen wird auch Heinrich Benker, der unter anderem den Hochaltar in der Barßeler Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian gestaltet hat“, fügt Scheele hinzu.

Doch auch die Barßeler Wirtschaftsgeschichte hat wieder ihren Platz bekommen. „Den wenigsten Einwohnern von Barßel dürfte bekannt sein, dass es neben der Glashütte in Oldenburg-Osternburg (1845-1983) in Barßel-Barßelermoor eine weitere im Oldenburger Land gab“. Mit diesen Worten beginnt Autor Jann-Heino Weyland seinen Text zur Germania Glashütte, die Ende des 19. Jahrhunderts in Barßel betrieben wurde. Gleich zahlreiche Seiten hat Weyland dem besonderen Betrieb gewidmet.

Was in den Barßeler Blättern natürlich nicht fehlen darf, sind die plattdeutschen Geschichten von Gertrud Herzog. Unter der Rubrik „För use Plattschnacker“ erzählt die Harkebrüggerin über „Oma draiht aff“ und „Waohl is Quaol“.

Ebenfalls zur Tradition ist es geworden, dass am Ende der Barßeler Blätter über Straßennamen und ihre Bedeutung aufgeklärt wird. Oder wussten Sie etwa schon, dass es die Pestalozzistraße ganze 647 Mal in Deutschland gibt oder dass der Pastor-Racke-Weg eine der kürzesten Straße in der Gemeinde ist?

Zu bekommen ist das Heft in der Buchhandlung Pekeler, bei Bürobedarf Meiners-Hagen oder im Büro des Touristikvereins im Rathaus für fünf Euro. Auch im „Dat lütje Huus“ kann man eines der 500 Hefte donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr erwerben.

„Sehr freuen würden wir uns, wenn sich neue Autoren bei uns melden würden. Die aktuellen Autoren könnten Unterstützung in allen Rubriken gut gebrauchen“, sagt Vorsitzender Josef Wagner. Wer Lust am Schreiben hat, darf sich gerne bei Bürger- und Heimatverein melden.