Barßel Sie ist eines der Wahrzeichen der Gemeinde Barßel und seit diesem Jahr auch im Besitz der Gemeinde – die Ebkenssche Windmühle in Barßel. Seit mehreren Jahr wird der Galerie-Holländer von engagierten Männern gepflegt. „Das Mühlenteam vom Bürger- und Heimatverein hat 2019 wieder großartige Arbeit geleistet – und das muss gewürdigt werden“, heißt es von der Gemeinde. Bei ihrem wöchentlichen Montagstreffen wurden die fleißigen Ehrenamtlichen daher von Bürgermeister Nils Anhuth mit einem kleinen Präsent und Dankeschön überrascht. Die anwesenden Teammitglieder erhielten stellvertretend für das ganze Team plattdeutsche Kalender für 2020.

Mühle geöffnet Auch im kommenden Jahr ist die Ebkenssche Windmühle in Barßel wieder für Besucher geöffnet. Die bisherigen Termine sind 8. März, 5. April, 3. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 9. August, 23. August (41. Hafenfest) sowie am 13. September (Tag des offenen Denkmals) und 11. Oktober. Geöffnet ist die Mühle jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Die „Mühlenjungs“ kümmern sich um die Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten sowie Führungen und Veranstaltungen rund um die alte Windmühle und seit diesem Jahr auch um die Vorbereitung des dortigen Trauzimmers. Auch für 2020 hat das Team wieder viel geplant. Vor allem der Mühlentag am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, wird mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert. Anlässlich des 150. Geburtstags der Mühle in Scharrel fährt an diesem Tag eine Museumseisenbahn im Pendelverkehr zwischen Barßel und Scharrel, so dass sich die Besucher beide Mühlen ansehen können. Am Pfingstmontag hat die Barßeler Mühle von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Vor mehreren Jahrzehnten war die Mühle in Barßel wie viele andere Mühlen im Norden noch in einem schlechten Zustand. Erst mit der Einrichtung des Mühlenteams wurde das Barßeler Wahrzeichen herausgeputzt und ist heute ein Publikumsmagnet.