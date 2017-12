Die etwas andere Reise nach Jerusalem

Barßel Jedes Jahr zieht sie massenhaft Pilger aus dem Christentum, dem Judentum und dem Islam an – die „heilige“ Stadt Jerusalem. 2019 sollen auch Barßeler Füße über das historische Pflaster zwischen Grabeskirche, Klagemauer und Tempelberg laufen. Die katholische Kirchengemeinde St. Ansgar steckt schon jetzt mitten in den Planungen für eine große Pilgerfahrt ins „heilige Land“.

Los geht die abenteuerliche Reise in den nahen Osten am 25. März 2019. Per Transfer geht es von Barßel zum Flughafen nach Bremen. Landen wird die Pilgergruppe mit Pfarrer Ludger Becker in Tel Aviv. Vom Flughafen aus fahren die Teilnehmer zum Hotel nach Nazareth und beziehen dort ihr Zimmer für fünf Übernachtungen. Am zweiten Tag stehen die Stadt Nazareth und der Berg Tabor mit der Verklärungskirche auf dem Programm. Am dritten Reisetag nehmen die Pilger an einer Eucharistiefeier am Altar Dalmanutha teil und wandern bis zum See Genezareth.

Am vierten Tag geht es mit einer Bootsfahrt über den See weiter. Anschließend wird die Caesarea Philippi besichtigt. Die Teilnehmer besichtigen die Ausgrabungen und wandern anschließend entlang des Banias bis zum Wasserfall. Die Rückfahrt erfolgt über die Golanhöhen. Nach einem Ausflug ins Jordantal mit Bademöglichkeit im Toten Meer geht es weiter nach Jerusalem. Dort stehen die Geburtskirche in Bethlehem, die Grabeskirche, der Tempelberg, die Holocaustgedenkstätte und weitere Touren durch die historische Altstadt auf dem Programm. In der Grabeskirche nehmen die Barßeler auch an einer Messe teil.

Im Reisepreis von ungefähr 1950 Euro ist der Transfer von Barßel zum Flughafen Bremen und zurück, Flug mit Lufthansa von Bremen (mit Umstieg) nach Tel Aviv und zurück inklusive einem Freigepäckstück, zehn Übernachtungen in den Hotels in Nazareth und in Jerusalem in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC, Halbpension enthalten. Alle Fahrten finden im komfortablen Fernreisebus statt. Auch Eintrittsgelder sind enthalten.

Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro (Telefon 04499/9358860) in Barßel schon jetzt entgegen. Dort kann jeder Teilnehmer auch das ausführliche Programm erhalten. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr im Pfarrheim an der Marienstraße in Barßel statt. Danach muss man sich festlegen, ob man an der Fahrt teilnehmen möchte.