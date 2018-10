Barßel Den Eingangsbereich des Friedhofes der Kirchengemeinde St. Ansgar Barßel ziert eine wunderbare Stele. Die hat dort Barßels ehemaliger Kirchenprovisor Hans Geesen aufstellen lassen. Auf der Marmorstele prangt eine weiße Plakette mit dem roten Niedersachenross. Ein äußeres Zeichen für den Denkmalschutz.

Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cloppenburg hat dem Barßeler Friedhof bereits im Jahr 1995 die Denkmalplakette als Symbol der „Haager Konvention“ für schützenswertes Kulturgut im Falle bewaffneter Konflikte verliehen. Doch bisher war die Geschichte dieser Begräbnisstätte seit 1894 nicht belegt.

Der Barßeler Heimatfreund und Vorstandsmitglied des Bürger- und Heimatvereins Barßel, Heinz Scheele, begab sich daher auf Spurensuche und stellte Nachforschungen an. „Die Recherche war recht umfangreich und mühsam. Ich habe in alten Akten und Ordnern der Kirchengemeinde gestöbert und auch im Staatsarchiv Oldenburg Nachforschungen angestellt. Herausgekommen ist nun eine lückenlose Dokumentation über die Geschichte des Friedhofes am Mühlenweg. Alles ist nun sozusagen wasserdicht“, so Scheele.

Damit sich auch Besucher des Friedhofes ein Bild von der Geschichte machen können, brachten nun die Vorstandsmitglieder des Bürger- und Heimatvereins Barßel zusammen mit Kirchenprovisor a.D. Hans Geesen eine Informationstafel an der Stele an. Dort ist nun alles nachzulesen. „Jährlich werden etwa 80 Bestattungen durchgeführt. In der Neuzeit werden auch Verstorbene anderer Religionszugehörigkeit und Konfessionslose auf dem Friedhof in Barßel beigesetzt“, sagt Scheele. Zudem gehe der Trend zur Feuerbestattung. Daher seien auch Urnengräber zugelassen.

Seit dem Mittelalter wurden die Verstorbenen der Kirchengemeinde auf der Warft unmittelbar neben der Kirche beerdigt. Doch der Kirchhof sei schnell überfüllt gewesen und 1898 der neue Friedhof am Mühlenweg angelegt worden, sagt der Heimatfreund. In den Jahren danach gab es eine Erweiterung und 1971 wurde zusätzlich eine Leichenhalle gebaut. Vor rund fünf Jahren erfolgte dann der Neubau einer Friedhofskirche mit 150 Sitzplätzen.